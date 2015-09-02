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لو بتعانى من العرق.. حقن البوتكس تحت الإبط أفضل الطرق لمنع زيادة التعرق

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لو بتعانى من العرق.. حقن البوتكس تحت الإبط أفضل الطرق لمنع زيادة التعرق لو بتعانى من العرق.. حقن البوتكس تحت الإبط أفضل الطرق لمنع زيادة التعرق
فى فصل الصيف تظهر مشكلة التعرق الزائد بصورة أعنف مما هى عليه طوال العام، وبالطبع فالتخلص من تلك المشكلة يتطلب اهتماما مضاعفا بالنظافة الشخصية، والحرص على استخدام مزيلات التعرق.

ولكن فى بعض الحالات قد لا تجدى تلك الوسائل نفعا فى القضاء على مشكلة التعرق الزائد، خاصة لدى أصحاب النشاط المفرط فى الغدد العرقية.

ولهؤلاء يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية حامد عبد الله، أن أفضل الطرق العلاجية للتخلص من مشكلة فرط التعرق الزائد تحت الإبط هى الحقن الموضعى بمادة البوتكس.


>ويوضح حامد أن مادة البوتكس تعمل بشكل أساسى على إحداث نوع من الارتخاء للعضلات الصغيرة بالجسم، ولذا يتم حقنها غالبا فى الوجه لعلاج التجاعيد، خاصة التعبيرية التى تتأثر بعمل عضلات الوجه، وهو ما يقلل من ذلك التأثر بدرجة كبيرة، وبالتالى يحد من ظهور التجاعيد.

أما استخدامها لمنع التعرق يتم من خلال حقنها موضعيا فى الأماكن المصابة بفرط إفراز الغدد العرقية، وهو ما يؤدى إلى تأثير مباشرة على عمل تلك الغدد وإضعافها بصورة كبيرة، وبالتالى يقل فى مقابلة كمية العرق المفرزة، ويوضح حامد أن تلك الطريقة تتطلب الحقن الدورى مرة كل تسعة أشهر إلى عام حتى تحقق نتائج دائمة.
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