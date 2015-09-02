ضبط صيدلانية بحوزتها 6500 قرص مخدر بقصد الاتجار فى سوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش المنطقة بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية، برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير الإدارة، من ضبط 6500 قرص مخدر ومبلغ 2400 جنيه داخل صيدلية تديرها صيدلانية بقصد التربح والاتجار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بقيام صيدلانية تقيم بناحية المخبز الآلى دائرة قسم أول بإدارة الصيدلية فى تجارة الأقراص المخدرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف الصيدلية، وتم ضبط عزيزه ا ع 32 عاما صاحبة صيدلية الدكتورة عزيزة وتقيم شارع المخبز الآلى ولها محل إقامة آخر بنى هلال المراغة وبحوزتها 6500 قرص مخدر ومبلغ مالى قدره 2400 جنيه حصيلة البيع، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع، جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.