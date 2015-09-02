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ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات ببنى سويف

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ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات ببنى سويف ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات ببنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات ببنى سويف.

تمكنت الحملة من ضبط "على .س.ع" 22 سنة مقيم قمن العروس مركز الواسطى وبحوزته مسدس حلوان عيار 9 مم طويل، وثلاث طلقات من ذات العيار، تحرر له المحضر رقم 2015/18973 جنح مركز الواسطى وأحمد .س.ع 25 مقيم قمن العروس مركز الواسطى وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، تحرر له المحضر رقم 2015/18972 جنح مركز الواسطى.

كما تمكنت الحملة من ضبط "محمود .م.أ " 32 سنة مقيم قاى مركز إهناسيا، وبحوزته (500) جم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر رقم 2015/3705 إدارى مركز إهناسيا وحمدى .ع.م 29 سنة مقيم قاى مركز إهناسيا وبحوزته (50) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/3704 إدارى مركز إهناسيا.
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