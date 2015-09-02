جنح بنها تخلى سبيل 3 متهمين بالانضمام للإخوان وحيازة منشورات

قررت محكمة جنح بنها، فى جلستها اليوم، الثلاثاء، إخلاء سبيل ثلاثة من أهالى قرى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بضمان محل إقامتهم على ذمة اتهامهم بالتحريض على العنف، والدعوة لتغيير النظام الحالى بالقوة، وحددت جلسة 8 سبتمبر الجارى للنطق بالحكم فى القضية.

والمتهمون هم كل من: ماجد أبو القاسم، مقيم بقرية منية السباع مدينة بنها، وأحمد نجاح، وتامر محمد الشلجامى، مقيمان بقرية طحلة بمدينة بنها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وحيازة منشورات تتضمن عبارات تحريضية، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطريق العام.

من جانبه قال المحامى رءوف عيسى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن محكمة جنح مركز بنها انعقدت بمجمع محاكم كفر شكر، بناء على طلب الجهات الأمنية المختصة، وأنها نظرت أولى جلسات محاكمة موكليه وأخلت سبيلهم جميعاً بضمان محل إقامتهم بعد مرافعته وطلبه من هيئة المحكمة إطلاق سراحهم.

وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - إن الثلاثة أشخاص متهمين فى قضيتين منفصلتين، الأولى يواجه فيها "ماجد أبو القاسم" تهمة حيازة مطبوعات ونشر أخبار كاذبة، والثانية متهم فيها كل من أحمد مجاح، وتامر الشلجامى، بالتظاهر والتحريض على العنف.

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