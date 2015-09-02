مدير أمن جنوب سيناء يوجه الضباط الجدد بحسن معاملة المواطنين

عقد اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، مساء اليوم اجتماعًا بالضباط الجدد دفعة 2015، فى إطار تطوير الخدمة الشرطية للمواطنين وسياسة جديدة تتبعها مديرية أمن جنوب سيناء حيث هنأهم بالتخرج متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأجرى المدير حركة التنقلات الخاصة بتوزيعهم على الأماكن الشرطية وفقًا لحاجة مديرية الأمن.

وشدد مدير الأمن أثناء الاجتماع، على ضرورة التعاون وحسن معاملة المواطنين وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين والزائرين والسائحين، وذلك لأهمية محافظة جنوب سيناء السياحية، وأيضًا حثهم على بذل مجهود مشرف يليق برجال الشرطة والمحافظة على أمن وأمان المواطنين والسائحين.

حضر اللقاء اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية ورجال الأمن من مختلف التخصصات.