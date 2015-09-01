أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المشى السريع 25 دقيقة يوميًا يقلل احتمالات وفاتك بالأزمة القلبية

Google+ Print
المشى السريع 25 دقيقة يوميًا يقلل احتمالات وفاتك بالأزمة القلبية المشى السريع 25 دقيقة يوميًا يقلل احتمالات وفاتك بالأزمة القلبية
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى سان جورج البريطانية، عن أن الهرولة أو المشى السريع بمعدل 25 دقيقة يوميًا يساهم نظريًا فى زيادة عمرك الافتراضى بمقدار 7 سنوات، إلا حال التعرض لأسباب الوفاة المختلفة.

وتابعت الدراسة أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساهم فى الحد من خطر الوفاة بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة فى العالم، بنسبة 50%.
>المثير ما أكدته النتائج التى أشارت إلى أن حتى البدء فى ممارسة الرياضة بعد بلوغ السبعينيات من العمر سيساهم أيضًا فى تعزيز الصحة، وهو ما يعطى الأمل لكبار السن وأصحاب الأعمار المتوسطة، والذين لم يزاولوا أى نشاط رياضى حتى الآن.

وأضافت الدراسة أن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم تساهم فى تأخير أعراض الشيخوخة، بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى مثل تحسين المزاج والحد من فرص الإصابة بالاكتئاب وتحسين وظائف الإدراك والحد من خطر الإصابة بالزهايمر.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر أغسطس الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365