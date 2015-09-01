المشى السريع 25 دقيقة يوميًا يقلل احتمالات وفاتك بالأزمة القلبية

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى سان جورج البريطانية، عن أن الهرولة أو المشى السريع بمعدل 25 دقيقة يوميًا يساهم نظريًا فى زيادة عمرك الافتراضى بمقدار 7 سنوات، إلا حال التعرض لأسباب الوفاة المختلفة.

وتابعت الدراسة أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساهم فى الحد من خطر الوفاة بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة فى العالم، بنسبة 50%.

>المثير ما أكدته النتائج التى أشارت إلى أن حتى البدء فى ممارسة الرياضة بعد بلوغ السبعينيات من العمر سيساهم أيضًا فى تعزيز الصحة، وهو ما يعطى الأمل لكبار السن وأصحاب الأعمار المتوسطة، والذين لم يزاولوا أى نشاط رياضى حتى الآن.

وأضافت الدراسة أن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم تساهم فى تأخير أعراض الشيخوخة، بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى مثل تحسين المزاج والحد من فرص الإصابة بالاكتئاب وتحسين وظائف الإدراك والحد من خطر الإصابة بالزهايمر.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر أغسطس الماضى.