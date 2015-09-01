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حبس مسن متهم باغتصاب طفلة داخل زراعات أوسيم

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حبس مسن متهم باغتصاب طفلة داخل زراعات أوسيم حبس مسن متهم باغتصاب طفلة داخل زراعات أوسيم
أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى بحبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك باغتصاب طفلة داخل منطقة زراعية بأوسيم، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم استدرج طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بحجة شراء حلوى ثم اغتصبها بمنطقة الزارعات ثم تركها وفر هاربًا بإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعدما قام والد الطفله بتحرير محضر ضد المتهم لقيامه بالتعدى جنسيًا على نجلته، وبمناقشته أمام العميد إيهاب شلبى مفتش قطاع شمال الجيزة، اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.
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