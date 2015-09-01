مباحث التموين تضبط 300 كيلو دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة

نجح ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على المتهمين بالاتجار فى الدقيق المدعوم فى السوق السوداء.

وكانت تحريات وردت إلى مديرية أمن الجيزة، أكدها ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بقيام أحد الأشخاص بالاتجارفى الدقيق المدعوم وبيعه فى السوق السوداء، مما يجعله يحقق ربحا ليس له ويهدر أموال الدولة والدعم المستحق للمواطنين.

وعلى الفور تم القيام بحملات أمنية، ونجح الضباط فى القبض على المتهم وعثر بحوزته على 6 أجولة من الدقيق بلدى مدعم استخراج 82% زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى 300 كجم.

وفى نطاق استكمال الجولات بصحبة مفتشى الأغذية تم الكشف عن عدد من المخالفات فى نطاق الجيزة وهي مخبزان يقومان بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف مخبز عن الإنتاج، وعدم انتظام سجل حركة الدقيق لأحد المخابز وعدم وجود ميزان حساس بآخر وعدم وجود سجل تفتيش.

>بينما ظهر أحد المخابز يعمل بدون حمل شهادة صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابة للتحقيق.

>