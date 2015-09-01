الصحة: 65 مرشحا محتملا إجمالى المتقدمين لتوقيع الكشف الطبى حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 65 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب، هم إجمالى من تقدموا لتوقيع الكشف الطبى بالمجلس الطبية المتخصصة حتى الآن.

وطالب المتحدث باسم الصحة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، الراغبين فى الترشح أن يسارعوا بالتقدم للكشف الطبى، قبل انتهاء فترة الـ 12 يوما ومعه التحاليل اللازمة لذلك.

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