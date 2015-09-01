بالصور.. سيدة و21 رجلا يتقدمون للترشح بدائرتى مطروح فى اليوم الأول

شهد اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، على مقاعد دائرتى محافظة مطروح الـ 4 تقدم سيدة و21 رجلا، بطلبات تجديد ترشحهم، واختيار الرموز، وجميعهم سبق أن تقدموا بأوراق ترشحهم خلال شهر فبراير الماضى قبل إلغاء إجراء الانتخابات، ولم يشهد اليوم الأول تقدم مرشحين جدد بأوراق ترشحهم.

وتلقت لجنة انتخابات محافظة مطروح، محكمة مطروح الابتدائية، برئاسة المستشار حازم أبوهاشم، رئيس محكمة مطروح الابتدائية، طلبات الترشح على مقعدى الدائرة الأولى، والتى تضم مراكز ومدن مرسى مطروح والنجيلة، وسيدى برانى والسلوم من 13 مرشحا وهم صالح سلطان حسن، رمز ساعة اليد ، وجاد المولى عبد اللطيف عبدالمالك، وشهرته عبد لله عبداللطيف، رمز الصقر وعبد الخالق عبد السميع سنوسى، رمز الأسد، وعلى نصيب عبد الكريم، وشهرته عادل القطعانى، رمز الديك، وياسر لطفى سالم درويش، وشهرته ياسر لطفى غنيم، رمز الغزالة، ورافع صالح هاشم، رمز قطرة المياه، وخميس سليمان عبد القادر، وشهرته خميس أبو قدورة، رمز عنقود العنب، ورافع حميدة يونس وشهرته رافع أبو دولات، رمز السفينة، وسليمان فضل عبد الرحيم، وشهرته سليمان فضل العميرى، رمز الكف، وعماد عبد الحليم صالح، وشهرته عماد بشير، رمز الشمعة، ومحمود يوسف حمودة، رمز الحصان، ورسمية عبد الحافظ محمد، رمز الفيل، وفوزى مصيبع أبو زريبة، وشهرته مهدى العمدة، رمز التمساح.

كما ترشح على مقعدى الدائرة الثانية، التى تضم مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 9 مرشحين وهم رزق جالى نصر الله رمز الغزالة وعبد الرحمن راضى أبو شليف، وشهرته حويج راضى، رمز طيارة ورزق شعبان فرج وشهرته رزق عَفَش، رمز السفينة وحسن نصر الله محمد، رمز الصقر، وعمران فتحى كيلانى، رمز أسد وصلاح الدين عياد جمعة، رمز ساعة يد وأحمد رضوان فهمى، وشهرته أحمد رضوان الصعيدى، رمز مدفع ومختار جبريل على، وشهرته مختار أبوطاقة، رمز غصن الزيتون، ونصار سنوسى مطرى، رمز الحصان.

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