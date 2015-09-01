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محمد الجندى محامى العادلى يقدم أوراق ترشحه للبرلمان ويحصل على رمز السفينة

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محمد الجندى محامى العادلى يقدم أوراق ترشحه للبرلمان ويحصل على رمز السفينة محمد الجندى محامى العادلى يقدم أوراق ترشحه للبرلمان ويحصل على رمز السفينة
تقدم الدكتور محمد عبد الفتاح الجندى، محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية رقم 3، والتى تضم الشرابية والزاوية رقم 3، والتى تضم الشرابية والزاوية.

وقال الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب لإعلاء سيادة القانون ولكرامة المواطن، وسعيا لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وثورتى يناير ويونيو، ومنعا للأسباب التى قامت عليهما الثورتين، وسعيا لتحقيق العدالة، وإيمانا بحق المواطن المصرى فى العيش بحياة كريمة.. وأكد "الجندى" أنه حصل على رمز انتخابى "السفينة".


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