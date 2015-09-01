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رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بـ"التخابر مع قطر" لإصدار القرار

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رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بـ"التخابر مع قطر" لإصدار القرار رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بـ"التخابر مع قطر" لإصدار القرار
رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، منذ قليل، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لإصدار القرار.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والذى حضر إلى المحكمة اليوم لشهادته حول القضية، وتم عرض بعض التقارير والمستندات التى تم تسربيها من مؤسسة الرئاسة وضبط بحوزة المتهمين بالقضية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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