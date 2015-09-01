مقتل طالب هندسة فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة فى بنى سويف

لقى طالب بكلية الهندسة مصرعه طعنا بمطواة، اليوم الثلاثاء، فى مشاجرة بين مجموعة من الشباب بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، بسبب معاكسة فتاة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد مصرع طالب بكلية الهندسه طعنًا بمطواة فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة.

وانتقل المقدم محمد البرنس نائب المأمور إلى موقع البلاغ، وتم ضبط أطراف المشاجرة، تمهيدًا لبدء التحقيقات.

وتبين من تحريات الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، أن الطالب المتوفى يدعى "محمد م ع " 21 سنة، طالب بكلية الهندسة، ومقيم بمدينة الفشن، لقى مصرعه طعنا بمطواة فى صدره فى مشاجرة بين عدد من طلاب الجامعة ببنى سويف، بسبب قيام أحد الشباب بمعاكسة فتاة.

وتواصل مباحث مركز الفشن تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة.