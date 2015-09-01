مدير مكتب "مرسى" يوجه سؤالا لوزير الداخلية السابق بـ"التخابر مع قطر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

ووجه المتهم "أحمد عبد العاطى" مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى سؤالا إلى الشاهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن هناك دفاتر كان يثبت بها وصول الوثائق والمراسلات، بينما قررت فى شهادتك أن هذه التقارير لم تكن تثبت فى دفاتر الرئاسة، فأجاب الشاهد أنه تحدث عن التقارير التى تحمل سرى للغاية والتى ترسل من مكتبه مباشرة بحرس خاص إلى مكتب رئيس الجمهورية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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