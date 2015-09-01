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القبض على خلية إخوانية تخصصت فى حرق سيارات الشرطة بالعمرانية

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القبض على خلية إخوانية تخصصت فى حرق سيارات الشرطة بالعمرانية القبض على خلية إخوانية تخصصت فى حرق سيارات الشرطة بالعمرانية
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 من أعضاء خلية إخوانية لحرق سيارات الشرطة بعد حرقهم سيارة شرطة تابعة لقسم العمرانية أثناء مرورهم فى مسيرة أول أمس الأول.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بحرق ميكروباص شرطة بمنطقة العمرانية مساء أمس الأول.

وتبين من التحريات التى أجراها العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أنه أثناء ترك ضباط المباحث ميكروباص تابع للقسم بالشارع للقيام بحملة وملاحظة الحالة الأمنية تصادف مرور مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الذين ألقوا عددا من زجاجات المولوتوف الحارقة على السيارة، مما أدى إلى احتراقها ولاذ المتهمون بالفرار فور رؤيتهم القوات، إلا أن الضباط برئاسة المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية تمكن من ضبط أحد المتهمين وشهرته "إسبراى".

كما واصل فريق البحث مطاردة باقى المتهمين بعد تحديد هويتهم وتم إلقاء القبض على 3 آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة واشتراكهم فى عدد من مسيرات العنف بالعمرانية والطالبية.

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مصر 365