تأجيل محاكمة 3 من الإخوان فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج لـ7 أكتوبر

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهمين محفوظ – م ومحمد – ن – أ وعلى – أ – م من عناصر الإخوان الإرهابية، وذلك فى قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين وأحداث الاستفتاء على الدستور يوم 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 7 أكتوبر القادم لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بمظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.