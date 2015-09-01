سقوط صاحب مصنع فى القليوبية قدم 1.2مليون جنيه رشوة لموظفين بـ"الضرائب"

تمكنت الأجهزة الرقابية بالتنسيق بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب مصنع خلال تقديمه رشوة لـ3 موظفين بضرائب المبيعات بالقليوبية بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، حيث رفض الموظفون الرشوة واتفقوا مع الأجهزة الأمنية على إعداد كمين للمتهم لضبطه متلبسا. فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بالقليوبية بقيام أحد ممولى المصلحة مالك أحد المصانع بقليوب بعرض رشوة على 3 من موظفى الهيئة وهم عاطف سعيد مصيلحى وعلاء عبد العاطى وأحمد جودة بقيمة مليون و200 ألف جنيه لتقاسمها معا حتى يقوموا بالتلاعب فى قيمة المبالغ المستحقة عليه من ضرائب والتى تقدر بملايين الجنيهات.

تم تشكيل فريق بحث وتم الإتفاق مع الموظفين الـ3 على إعداد كمين للمتهم ومسايرته والتظاهر بقبولهم الرشوة للقبض على متلبسا وخلال تواجدهم بمكتبه باحد المصانع بقليوب وقيامه بعرض الرشوة تمكنت اجهزة الامن من تسجيل اللقاء بالصوت والصورة وضبطه متلبسا.

فى سياق متصل قرر رئيس مصلحة الضرائب العقارية تكريم الموظفين الـ3 على امانتهم وإخلاصهم فى العمل ومنحهم شهادات التقدير على موقفهم الامين وحفاظهم على المال العام.