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حبس ضابط وشرطيين 30 يوما فى تهمة هروب 8 مساجين من كفر سعد بدمياط

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حبس ضابط وشرطيين 30 يوما فى تهمة هروب 8 مساجين من كفر سعد بدمياط حبس ضابط وشرطيين 30 يوما فى تهمة هروب 8 مساجين من كفر سعد بدمياط
جدد قاضى المعارضات بالمحكمة الجزئية بكفر سعد بدمياط اليوم، حبس ضابط وشرطيين محبوسين على ذمة قضية هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد المركزى، لمدة 30 يوما.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقا يوم السبت الماضى، مع المتهمين وهم ملازم عبد الله بلال وأمين شرطة على عبد النبى ومساعد شرطة نبيل بسيونى.

وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بناء على قرار اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، الذى أمر بإحالتهم للتحقيق فى واقعة هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد المركزى صباح الجمعة الماضية.

يذكر أن أجهزة البحث الجنائى بدمياط تكثف جهودها لضبط سجينين مازالا هاربين حتى الآن .

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