بالصور.. المرشحون للبرلمان يلتقطون صور سيلفى أمام محكمة كفر الشيخ

وقف العشرات من المرشحين وأنصارهم أمام الحواجز الحديدية يلتقطون صور "سيلفى" أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، فى أول أيام تقديم أوراق ترشحهم، تخفيفا من التوتر الذى ظهر على عدد من المرشحين للزحام الشديد والحرارة .

وحرص المرشح أنصار المرشح المحتمل يونس عبد الرازق، مرشح دائرة البرلس، على التقاط "سيلفى" مع أنصاره رافعا علامة النصر، فيما حرص المرشح المحتمل العميد فؤاد عبدالدايم على التقاط صور مع محبيه وبعض أنصاره، كما حرص مصطفى السلمونى وفيصل عبيدى من دائرة سيدى سالم على التقاط صور تذكارية "سيلفى".

ووقف الإعلامى نزيه السبيعى أمام الحواجز الحديدية وخلفه رجال الأمن فى انتظار دخوله لمقر اللجنة لتقديم أوراقه، وحرص الكاتب الصحفى محمد القصاص الانتظار خارج المحكمة ليقدم أوراقه حسب ترتيبه.

يذكر أنّ لجنة تلقى أوراق مرشحى النواب فى كفر الشيخ تشكلت برئاسة المستشار سامح بسيلى، وتضم فى عضويتها المستشارين، نائب رئيس اللجنة أحمد شمس الدين، محمد شفيق، محمد شويتة، محمد عبد الوهاب وحسنين حرويس.



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