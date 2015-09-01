120 راغبا فى الترشح لـ"النواب" يقدمون أوراقهم بـ"الدقهلية"

ارتفع أعداد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم فى كشف المتقدمين إلى انتخابات مجلس النواب فى الدقهلية إلى 120 مرشحا.

ولم تستطع اللجنة المشرفة على استقبال أوراق الترشح، إلا إنهاء أوراق عدد قليل جدا من المتقدمين، بسبب المراجعة الدقيقة لأوراق الترشح، وبسبب الزحام الشديد وتأخر اللجنة فى بدء تلقى الطلبات.

وسادت حالة من السخط بسبب عشوائية المرشحين والإخلال بالنظام ومحاولة البعض الأسبقية فى الوصول للتقدم بالأوراق، مما أدى إلى نشوب بعض المشادات بين المرشحين وبعضهم.



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