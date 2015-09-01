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بعد قليل.. "حصر أموال الإخوان" تصدر بيانا بالتحفظ على ممتلكات جديدة للجماعة

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بعد قليل.. "حصر أموال الإخوان" تصدر بيانا بالتحفظ على ممتلكات جديدة للجماعة بعد قليل.. "حصر أموال الإخوان" تصدر بيانا بالتحفظ على ممتلكات جديدة للجماعة
شهد مقر لجنة حصر وإدارى أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية فجر اليوم الثلاثاء، تكثيفا أمنيا من القوات الخاصة والأمن العام وذلك لتنفيذ قرار اللجنة بالتحفظ على عدد من ممتلكات الجماعة الإرهابية.

ومن المقرر أن تصدر لجنة حصر الأموال برئاسة المستشار عزت خميس بيان صحفى، بعد قليل، يتضمن قرار اللجنة بالتحفظ على ممتلكات جديدة لكيانات إخوانية.
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