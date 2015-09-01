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مقتل 22 من تنظيم داعش و8 من قوات البيشمركة فى مدينة الموصل العراقية

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مقتل 22 من تنظيم داعش و8 من قوات البيشمركة فى مدينة الموصل العراقية مقتل 22 من تنظيم داعش و8 من قوات البيشمركة فى مدينة الموصل العراقية

>وقال اللواء نجم الجبورى قائد عمليات نينوى إن " الطائرات العراقية قصفت معاقل تنظيم داعش فى مشارف قضاء مخمور جنوب الموصل وتمكنت من قتل 22 قياديا أغلبهم عرب وأجانب وأحرقت نحو خمس عجلات همر تعود للتنظيم".

وعلى صعيد متصل ، أفاد مصدر فى وزارة البيشمركة" بمقتل ثمانية أفراد من قوات البيشمركة وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر قصف بالهاونات نفذه تنظيم داعش على بلدة تللسقف التى تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة (30كلم شمال الموصل)".

وأشار المصدر إلى أن" قوات البيشمركة تمكنت فى الوقت نفسه من الرد السريع بقصف عشرات القذائف على حشودهم فى قضاء تلكيف وقتل العشرات منهم وإحرق عجلتين تابعتين لهم بالقرب من مشارف بلدة تللسقف".

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