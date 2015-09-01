أعضاء حزب النور بالمنوفية يتقدمون بأوراق ترشحهم على 6 مقاعد

تقدم منذ قليل، أعضاء حزب النور بالمنوفية بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس اللجنة العليا، والمستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العليا بمحافظة المنوفية.

حيث تقدم كل من المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهئية العليا للحزب، عن بندر شبين الكوم، والمهندس أسامة عبد المنصف عن مركز شبين الكوم، وشبل المليجى عن مركز بركة السبع، ويوسف زمزم عن مركز قويسنا، وجهاد عبد الظاهر عن مركز السادات، وعبد الحليم مخلوف عن مركز منوف.

من جانبه، أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب بالمحافظة سينافس على نحو 60% من المقاعد بنظام الفردى بواقع مرشح على الأقل فى كل دائرة انتخابية، مؤكدًا أن أعضاء الحزب ملتزمون بالموعد الرسمى لبدء الدعاية الانتخابية، مطالبًا باقى المرشحين بالالتزام.