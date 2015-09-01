مقتل عشرات الحوثيين فى انفجار صاروخ "سكود" بصنعاء

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط العشرات من ميليشيات الحوثيين قتلى فى انفجار صاروخ سكود عند إطلاقه من قاعدة الديلمى بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت مصادر محلية مساء الاثنين أن 29 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية فى محافظة مأرب شرقى اليمن، وقالت المصادر إن 16 قتلوا فى مواجهات عنيفة مع مقاتلى المقاومة فى عدد من الجبهات، بينما قتل 13 جراء غارات شنتها قوات التحالف على مواقع وتجمعات لهم.

وأوضحت أن الغارات أدت أيضاً إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين وقوات صالح فى منطقة الجفينة جنوب غرب مأرب وفى مواقع أخرى غرب مأرب.