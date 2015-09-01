الأرصاد السعودية : طقس الحج حار وسط النهار ومعتدل ورطب ليلا

جدة /أ ش أ/



> توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن يشهد موسم حج العام الحالى ارتفاعا فى درجات الحرارة فوق معدلاتها الشهرية.

>وذكر تقرير للأرصاد عن الحالة المناخية السائدة خلال موسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن الموسم سيشهد طقسا حارا وسط النهار ومعتدلا ورطبا ليلا فى حين يكون هطول الأمطار حول المعدل بوجه عام قد تصحب بعواصف رعدية ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية الأفقية.

>وأشار التقرير من خلال السجل المناخى الى أن الرياح السطحية من المتوقع ان تكون فى بداية الفترة شمالية وفى نهايتها جنوبية غربية بسرعة ستة كيلومترات فى الساعة ، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام وتتدنى إلى أقل من ثلاثة كيلومترات وأقل لفترات قصيرة بسبب الرياح النشطة أو الهابطة من السحب الرعدية الممطرة ومعدل الرطوبة النسبية منخفضة ظهراً بمعدل 10% ويرتفع المعدل ليلاً 80 %.

>كما توقع التقرير أن تكون حالة الطقس خلال شهر الحج بالمدينة المنورة بدرجات حرارة أعلى من المعدل وطقس حار بوجه عام ومعتدل ليلا ويكون هطول الأمطار حول المعدل ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدى إلى انخفاض فى مدى الرؤية الأفقية خاصة فى المناطق المفتوحة.

>وأبان التقرير من خلال السجل المناخى أن الرياح السطحية ستكون فى بداية الفترة غربية وشرقية فى آخر الفترة بمعدل سرعة 10 كيلومترات، والرؤية الأفقية تتدنى إلى اقل من أربعة كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، ومعدل الرطوبة النسبية منخفضة ظهراً بمعدل 5 % ويرتفع المعدل ليلاً إلى 40%.

>ولفت التقرير إلى أن أهم الظواهر الجوية الحادة التى تم تسجيلها من عام 1985 إلى 2014 ، سجلت أعلى درجة حرارة على مكة المكرمة 49.4 درجة مئوية فى 9 سبتمبر عام 1988 ، وبلغت أدنى درجة حرارة على مكة المكرمة 22 درجة مئوية فى يوم 5 سبتمبر عام 1985 ، بينما سجلت أكبر كمية أمطار على مكة المكرمة خلال 24 ساعة بمعدل 27 ملم كان فى يوم 5 سبتمبر عام 2006 .

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