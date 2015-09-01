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القبض على 233 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال 24 ساعة فى أسوان

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القبض على 233 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال 24 ساعة فى أسوان القبض على 233 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال 24 ساعة فى أسوان
شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية أسفرت عن ضبط 233 هاربا خلال الـ24 ساعة الماضية من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز محافظة أسوان.

كان من نتائج الحملة ضبط 96 هاربا من جنح الحبس الجزئى و26 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 58 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و53 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.

وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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مصر 365