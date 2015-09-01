حظك اليوم لمواليد برج الميزان الثلاثاء 2015/9/1

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>عاطفيًا: تطغى اليوم الأجواء الرومانسية على عالم مواليد برج الميزان ولكنك فى حاجة إلى التخلص من الشكوك والظنون التى قد تعكر صفو العلاقة بينك وبين الشريك.>مهنيًا: من أفضل سبل النجاح أن تلتزم بالأعمال التى تقوم بها حتى تستطيع تحقيق الإنجازات التى تسعى إليها، ولكن احذر من تأجيل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تهدم ما تبنيه.>صحيًا: على الرغم من تحسن حالة مولود برج الميزان الصحية واستقرارها إلا أنك تشعر بحالة من الكسل والرغبة فى النوم لساعات إضافية>أنت لا تستطيع التوقف عن التفكير فى الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أية مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه. إلا أن هذه الأفكار تشكل خطرًا فى أنها تنبع من حالة من عدم الرضا.>لذلك على مولود برج الميزان اكتشاف السبب فى عدم الرضا. اسمح لنفسك بالمزيد من السلام وابحث فى ذاتك. عندئذ، سوف تصل إلى جذور المشكلة.