حظك اليوم لمواليد برج الحوت الثلاثاء 2015/9/1

حظك اليوم لبرج الحوت:

>عاطفيًا: يجب أن ينتبه مواليد برج الحوت إلى أن الحب يتطلب الكثير من الصبر والتفاهم طويل الأمد، وأنت من الأشخاص الواقعيين الذين يفكرون بعقولهم فى كل الأمور، ولكن يجب عليك ترك الأمور العاطفية للقلب يحكم فيها.

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر وضوحًا فى العمل من حيث الحقائق والدلائل، فلديك أكثر من طريق للوصول إلى ما تسعى إليه، كل ما تحتاجه الثقة فى النفس وتنمية القدرات.

صحيًا: حاول أن تبدأ من اليوم فى التقليل من وزنك الزائد حتى تعود إلى الرشاقة والتناسق، يمكنك ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية التى تساعدك على ذلك، إلى جانب اتباع النظام الغذائى السليم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>سيتلقى مولود برج الحوت ترحابا عارما من قبل كل من تقابلهم فى هذه الفترة، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر وقد يحالفك الحظ وتلتقى بشريك حياتك بعد وقت طويل من البحث عن ذلك الشخص الذى يملأ عليك حياتك.