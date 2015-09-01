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حظك اليوم لمواليد برج القوس الثلاثاء 2015/9/1

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حظك اليوم لمواليد برج القوس الثلاثاء 2015/9/1 حظك اليوم لمواليد برج القوس الثلاثاء 2015/9/1

لبرج القوس:


>عاطفيًا: ما يقوم به مواليد برج القوس اليوم من خطوات فى العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك قد تكون سبب سعادتك أو تعاستك، فاحرص على القيام بما يقودك إلى السعادة حتى تضمن الاستقرار مع الشريك.
>مهنيًا: حان الوقت كى تقوم بالأعمال والمهام التى تناسبك وتعود عليك بالأرباح وتحسين الحالة المادية، واحذر من عدم الانتباه إلى ما تقوم به حتى لا تفقد العمل.

صحيًا: يتمتع برج القوس اليوم بالحالة الصحية الجيدة وبالحيوية والنشاط، لكنك بحاجة إلى الاهتمام بالنظام الغذائى السليم مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل التى تساعدك على الاستمرار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم


>يجب لمولد برج القوس أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدى.

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مصر 365

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