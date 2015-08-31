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للشباب لو ضغطك بيعلى سيكا.. القهوة أكبر خطر على قلبك وصحتك

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للشباب لو ضغطك بيعلى سيكا.. القهوة أكبر خطر على قلبك وصحتك للشباب لو ضغطك بيعلى سيكا.. القهوة أكبر خطر على قلبك وصحتك
كشف المؤتمر السنوى للجمعية الأوربية لأمراض القلب الذى عقد مؤخراً فى إيطاليا أن القهوة قد تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة للشباب البالغين الذين يعانون من ارتفاع طفيف فى ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً، ويعانون من ارتفاع طفيف فى ضغط الدم، معرضون للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة ً الأزمة القلبية، حال الإفراط فى تناول القهوة.

وكشفت الدراسة التى شملت أكثر من 1200 شخصاً، واستمرت لمدة 12 عاماً أن تناول قدرا كبيرا من القهوة يساهم فى رفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية بمعدل 4 أضعاف، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وأضاف الباحثون أن إسراف الشباب الذين يعانون من ارتفاع طفيف بالضغط فى تناول القهوة يعرضهم لارتفاع ملحوظ فى مؤشرات الضغط وكما يرفع مستويات السكر بدمهم فى مراحل عمرية لاحقة، ولذا يجب الحد من تناولها قدر الإمكان على حد قولهم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Hypertension diagnosis & pathophysiology " فى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365