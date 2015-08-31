رئيس جامعة بنى سويف: بحث تطوير أداء العاملين وشهر مكافئة بمناسبة الأضحى

اكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم تشكيل لجنة لبحث جوانب تطوير أداء العاملين بالجامعة بدرجات كادر عام وضرورة تعظيم الاستفادة من طاقاتهم البحثية مشيراً إلى معاملة اللجنة لأبناء الجامعة من العاملين الراغبين فى الدراسات العليا بنفس معاملة المعيدين والمدرسين المساعدين.

كما أكد رئيس جامعة بنى سويف فى بيان إعلامى ضرورة رفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين ومطالبته الدائمة بتخصيص منح وبعثات لهم أسوة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين بما يعود بالنفع فى أن تصبح الجامعة جامعة بحثية.

و قرر رئيس الجامعة صرف مكافأة شهرا من أساسى المرتب لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الجامعى وجميع وحدات وكليات الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.