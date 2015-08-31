محافظ الدقهلية: دراسة لإنشاء 3 محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها بجمصة

عقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة بحضور اللواء أحمد صالح الإدكاوي وكيل أول الوزارة و هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد ومسئول الاستثمار والمنطقة الصناعية بجمصة والحماية المدنية والكهرباء والغاز والمياه والإسكان والبيئة والشئون القانونية والتخطيط العمراني والمرافق بالمحافظة.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بجمصة شملت توصيل المرافق وتذليل العقبات أمام المستثمرين وخلق مناخ جديد لجذب الاستثمار للمنطقة.

حيث وجه المحافظ لسرعة إعداد تقرير شامل من خلال اللجنة المشكلة من (الإسكان – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – التخطيط العمرانى – الإدارة الهندسية – المرافق) باستكمال خط الصرف الصحي للمرحلة الأولى متضمناً جميع النواحي والإجراءات القانونية والمالية اللازمة خلال 10 أيام من تاريخه مع إنهاء كافة المعوقات أمام شبكات الصرف الصحي وخطوط المياه والكهرباء والغاز لرفع كفاءة الطرق والبردورات وأعمال الرصف بذات المرحلة وتسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء العمل مع مراعاة جميع وسائل الصحة والأمان والسلامة المهنية لجميع المراحل بالمنطقة الصناعية وكذا الانتهاء من إجراءات تنفيذ خط الأمان والحريق بالمرحلة الأولى خلال 30 يوم من تاريخه وكذا شنايش المطر والبالوعات.

كما وجه المحافظ لمسئولي مياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق مع المقاول المنفذ لإصلاح عيوب الثلاث مطابق بخط الطرد والتطهير والصيانة الشاملة لجميع الخطوط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فضلاً عن إعادة توزيع أحمال الكهرباء بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة والمنشآت الصناعية بالمنطقة – وأشار المحافظ إلى إعداد دراسة كاملة لإنشاء 3 محطات معالجة داخل المنطقة وذلك للتخلص الآمن من مخلفات المصانع وتكرير المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام في أغراض أخرى لخدمة المنطقة. كما أشار إلى تكاتف جميع الجهات المعنية بهدف رفع كفاءة المنطقة الصناعية ودفع العملية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.



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