بالصور.. ضبط 25 ألف صاروخ ألعاب نارية و95 ألف طلقة رش بمخزن تاجر بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين ، من مداهمة مخزن تاجر شهير فى الإسماعيلية، وضبط 25 ألف صاروخ نارى مختلف الأنواع والأحجام بدون فواتير أو مستندات، و95 ألف طلقة رش.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والقوة المرافقة له من ضبط 25 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، و95 ألف طلقة رش بدون فواتير أو مستندات أو موافقات أمنية داخل مخزن ملك المدعو "ى.س"، 35 سنة تاجر خردوات شهير بشارع مكة بالإسماعيلية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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