أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع 5 فى انقلاب سيارة بطريق القطامية - السخنة

Google+ Print
مصرع 5 فى انقلاب سيارة بطريق القطامية - السخنة مصرع 5 فى انقلاب سيارة بطريق القطامية - السخنة
لقى 5 أشخاص مصرعهم عصر اليوم السبت على خلفية انقلاب سيارة كانوا يستقلونها وتصادمها بسيارة أخرى بطريق القطامية السخنة اتجاه السويس.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مساعد وزارة الداخلية لأمن السويس بلاغًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب وتصادم سيارتين بطريق السخنة القطامية بالكيلو 40 ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص.

قال مصدر أمنى إن المتوفين تم نقلهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة بالقاهرة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365