مصرع 5 فى انقلاب سيارة بطريق القطامية - السخنة

لقى 5 أشخاص مصرعهم عصر اليوم السبت على خلفية انقلاب سيارة كانوا يستقلونها وتصادمها بسيارة أخرى بطريق القطامية السخنة اتجاه السويس.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مساعد وزارة الداخلية لأمن السويس بلاغًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب وتصادم سيارتين بطريق السخنة القطامية بالكيلو 40 ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص.

قال مصدر أمنى إن المتوفين تم نقلهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة بالقاهرة وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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