أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى "خلية السويس الإرهابية": "مش عايز ستات تصوت داخل قاعة المحاكمة"

Google+ Print
قاضى "خلية السويس الإرهابية": "مش عايز ستات تصوت داخل قاعة المحاكمة" قاضى "خلية السويس الإرهابية": "مش عايز ستات تصوت داخل قاعة المحاكمة"
قبل صدور قرار التأجيل فى قضية خلية السويس من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لإعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية، طلب الدفاع دخول أهالى المتهمين لأنهم متواجدون خارج المحكمة، ليرد القاضى دخول الستات لا، فيرد الدفاع "أهم فى ستات يافندم"، مشيرا بيده إلى الصحفيات الموجودات داخل القاعة لتغطية وقائعها، فقال القاضى "انا مش عايز ستات تصوت".

وأكد الدفاع أن المتهمين يعانون داخل السجن من قلة الطعام، وأن الأهالى إذا دخلوا القاعة لم يخلوا بآداب الجلسة ولم يحدثوا أصواتا اثناء نظر القضية وأعد بذلك أمام سيادتكم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365