قاضى "خلية السويس الإرهابية": "مش عايز ستات تصوت داخل قاعة المحاكمة"

قبل صدور قرار التأجيل فى قضية خلية السويس من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لإعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية، طلب الدفاع دخول أهالى المتهمين لأنهم متواجدون خارج المحكمة، ليرد القاضى دخول الستات لا، فيرد الدفاع "أهم فى ستات يافندم"، مشيرا بيده إلى الصحفيات الموجودات داخل القاعة لتغطية وقائعها، فقال القاضى "انا مش عايز ستات تصوت".

وأكد الدفاع أن المتهمين يعانون داخل السجن من قلة الطعام، وأن الأهالى إذا دخلوا القاعة لم يخلوا بآداب الجلسة ولم يحدثوا أصواتا اثناء نظر القضية وأعد بذلك أمام سيادتكم.

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