النيابة تأمر بحبس "شكوكو القط" لاتهامه بقتل جاره فى بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس "شكوكو القط" 4 أيام على ذمة التحقيقات وهو أحد المتهمين بارتكاب جريمة قتل بعد عام من هروبه، حيث أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار المتهم ونجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض عليه.

كانت قوات أمن بولاق الدكرور بقيادة العميد عمرو حافظ مأمور قسم بولاق الدكرور بالتعاون مع المقدم هانى الحسينى رئيس المباحث ألقت القبض على المتهم بعدما حددت التحريات مكان هروبه وذلك بعد اتهامه بقتل جاره أثناء مشاجرة بين طرفين بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن القضية تم فيها حبس متهم بها بينما فر المتهم الآخر هاربا ويدعى "شكوكو القط" فتم القبض عليه.