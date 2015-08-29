نقل 3 من مصابى حادث طريق السادات لمستشفى الجامعة بشبين لخطورة حالتهم

أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، أنه تم نقل 3 من مصابى حادث سيارة أجرة بسيارتى مينى باص على طريق مدينة السادات، والذى تسبب فى إصابة 21 من عمال شركة بريما للسيراميك. إلى مستشفى شبين الجامعى لخطورة حالتهم.

والحالات هم رمضان محمد عبد العاطى 25 عاما ومقيم كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مصاب بنزيف، وعلى عبد الكريم الشربينى ومقيم البريجات بمركز البحيرة، مصاب بكسر مضاعف بالفخد، وأيمن سالم عبد العاطى 30 عاما ومقيم كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مصاب بكسورمتعددة بالجسم إلى مستشفى الجامعة أو شبين الكوم التعليمى نظرا لخطورة حالتهم.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف يفيد من وجود حادث تصادم ومصابين.

بالانتقال الفورى لسيارات الإسعاف، وتم نقل 21 مصابا معظمهم مصابون بخدوش ونزيف وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، ومنهم 4 حالات خطرة، وذلك إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارتى مينى باص تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.