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جبهة أحرار الوسط تعلن مشاركتها في مظاهرات 30 يونيو

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جبهة أحرار الوسط تعلن مشاركتها في مظاهرات 30 يونيو جبهة أحرار الوسط تعلن مشاركتها في مظاهرات 30 يونيو

كتب : سعاد أحمد منذ 24 دقيقة

أعلن أعضاء جبهة أحرار الوسط في بيان لهم نشروه على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مشاركتهم في تظاهرات 30 يونيو.

وقال البيان "نظرالأداء الرئيس وحكومته طوال عام من الفشل المدقع والسوء المفقع؛ واكتشاف المصريين وهم وسراب ما سماه النظام اسما بـ(النهضة) وصار فعلا بـ(الوكسة)، وبعد أن استعلى الرئيس أن يقُومه قريب أو يصحح طريقه غريب؛ واكتفى بالاستعانة بأهل الثقة من (الجماعة) لا من (الكفاءة)، وجب علينا النزوول يوم 30 يونيو في مظاهرات حاشدة أمام قصره لا لإسقاطه بل لإصلاحه؛ فلربما من لم ينصلح حياءً؛ انصلح هلعا، وإن لم يرجع خلعناه خلعا بإذن الله".

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