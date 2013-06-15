قيادي سلفي يتقدم ببلاغ ضد أحد البرامج بعد تعرضه للاعتداء بإحدى حلقاته

القيادي السلفي فوجئ بأشخاص يرتدون ملابس "بلاك بلوك" بإحدى الحلقات ويعتدون عليه

كتب : محمد كامل وحاتم أبو النور منذ 58 دقيقة

تقدّم خالد المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ببلاغ إلى النائب العام رقم 9133 لسنة 2013 يطالب فيه منع بث أحد البرامج الرمضانية الذي تصوره حاليا إحدى شركات الإنتاج بهدف بيعه للمحطات الفضائية.

وطالب المصري ولجنة حقوق الإنسان، في بلاغهما، بمنع بث البرنامج لتسببه في إصابته بكسر مضاعف في الركبة نتيجة تعرضه أثناء حلوله ضيفا على إحدى حلقاته لهجوم من بعض أعضاء البرنامج يلبسون ملابس "بلاك بلوك" ويحملون أسلحة نارية حقيقية لإجباره على توقيع استمارة "تمرد"، وهو ما تسبب في إصابته بكسر في الركبة وإجرائه جراحة عاجلة بها.

البرنامج يسمى "يا ثورة ما تمت" يخبر الضيوف بأن اسمه "مصر على فين"، وهو يتبع أسلوب برامج الكاميرا الخفية إلا أنه يستخدم أسلحة نارية حقيقية ما يعرض حياة الضيف للخطر.

وأوضح المصري أنه بالتوازي مع بلاغ النائب العام تقدم برفع دعوى قضائية إلى مجلس الدولة لمنع عرض جميع حلقات البرنامج على القنوات الفضائية المصرية والعربية والعالمية وإنذارها بعدم بثه أو شرائه، وشملت الدعوى تحميله المسؤولية القانونية للقنوات التي تذيع هذا البرنامج.

يذكر أن المصري طُلب منه أن يكون ضيفا في برنامج "مصر على فين" وفوجئ بملثمين يهاجمونه أثناء تصوير البرنامج بالأسلحة النارية الحقيقية والبيضاء، وطالبوه بتوقيع استمارة "تمرد" وهو ما رفضه وتسبب في إصابته بكسر مضاعف في الركبة.