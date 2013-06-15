مستشفى بـ"القصير" تنظم دورة للإسعافات الأولية لمرافقى السياحية

نظمت أحد مستشفيات مدينة القصير الخاصة بالبحر الأحمر دورة تدريبية للإسعافات الأولية للمرافقين السياحيين ومدربى مراكز الغطس بشتى الشركات السياحية والفنادق بالبحر الأحمر.

وبدأت أولا فعاليات الدورة التدريبية بالإسعافات الأولية والإنعاش القلبى الرئوى، وترجع أهمية البرنامج والدورة التدريبية، حيث السكتة القلبية المفاجئة وهى السبب الرئيسى للوفاة وأن معظم حالات الوفاة تحدث خارج المستشفى لذلك فإن التعرف على الأعراض المبكرة للسكتة القلبية والتصرف السليم أثناء هذا الموقف يقلل من معدلات الوفيات.

وحضر الدورة التدريبية عدد كبير من مديرى شركات السياحة ومرافقى المجموعات السياحية، وبعض المرشدين السياحيين لعدة شركات أخرى، كما حضر عدد من مدربى الغطس بمدينة القصير.

وكان من محاضرين الدورة الدكتور السعيد الأسيوطى، نائب مدير المستشفى، ومحمود عبد الحكيم، أخصائى القلب والأوعية الدموية ورعاية مركزة، والإسعافات الأولية الدكتور أشرف صابر استشارى الجراحات، وتناولت الدورة كيفية عمل إنعاش قلبى رئوى أولى والتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم عرض داتا شو توضح الخطوات فى إسعاف تلك الحالات.