الشيعة المصريون: القرضاوي والعريفي يسيران على خطى الشيطان

كتب : صبحي عبدالسلام منذ 12 دقيقة

أكد القطب الشيعي المصري الطاهر الهاشمي، عضو المجلس الأعلى لآل البيت في مدينة قم المقدسة فى إيران أن الشيخين محمد العريفي ويوسف القرضاوي يسيران على خطى الشيطان.

وقال: القرضاوي ومن معه طالبوا بفتح باب الجهاد في سوريا فأي جهاد يريدون ويقصدون، والعريفي في مسجد عمرو بن العاص يعلن الجهاد ليتوافق ذلك مع إعلان أمريكا التدخل عسكريا في سوريا في أعقاب فشل مليشياتهم لأكثر من عامين في إسقاط الجيش العربي السوري ونظام بشار الأسد.

وتابع: هم يريدون التدخل عسكريا ولكن أمريكا وربيبتها اسرائيل يلجأون إلى المليشيات الوهابية والمرتزقة في البر والبحر، فأي جهاد يريدون ولأي شيؤ ينتصرون.. فهل ينتصرون لدين الله والوطن والكرامة والشرف والعزة.. أم يلجأون إلى أعداء الله والدين والوطن لينصروهم علي أخوتهم في سوريا.