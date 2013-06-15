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القرضاوي يغادر القاهرة بعد إقرار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة

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القرضاوي يغادر القاهرة بعد إقرار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة القرضاوي يغادر القاهرة بعد إقرار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة

كتب : حسن حسين منذ 16 دقيقة

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، متجها إلى الدوحة عقب زيارة لمصر استغرقت عدة أيام شارك خلالها في إقرار وثيقة لحقوق المرأة مع علماء الأزهر الشريف.

وأقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشاركة الدكتور يوسف القرضاوي،‏ وحضور أعضاء الهيئة، وثيقة الأزهر لحقوق المرأة في نسختها النهائية بعد أكثر من عام من المناقشات مع مختلف التيارات الفكرية والسياسة المختلفة في .

وأشار جميع المشاركين في الاجتماع ومن بينهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور محمد عمارة، إلى أن الوثيقة النهائية تعد إنصافا للمرأة، وأنها انطلقت من الرؤية الإسلامية الوسطية، كما أنها نابعة بحق من احتياجات المرأة، لذا تعد دفاعا عن حقوقها وكرامتها.

وتتضمن الوثيقة 7 محاور رئيسية هي: قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، الشخصية القانونية للمرأة، المرأة والأسرة، المرأة والتعليم، المرأة والعمل، المرأة والأمن الشخصي، المرأة والمشاركة السياسية.

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