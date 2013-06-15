طلاب المرحلة الثانية يأدون امتحان الفيزياء.. والتعليم: ضبط 4 حالات غش.. وحرمان 7 طلاب من الامتحانات لسنتين

كتب : توفيق شعبان منذ 9 دقائق

أدى اليوم 192 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة امتحان مادة الفيزياء، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان باللغة العربية 178.675 طالبا في 1396 لجنة، واللغة الإنجليزية 17.717 طالبا في 223 لجنة، واللغة الفرنسية 1049 طالبا في 30 لجنة، وباللغة الألمانية 5 طلاب في لجنة واحدة، وسيتم بدء تصحيح المادة وتقدير الدرجات غدا الأحد.

ومن جانبه أشار محمد السروجي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه قد تم ضبط 4 حالات غش بالموبايل بجميع اللجان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأضاف أنه قد تم تلقى بلاغات على الخط الساخن لغرفة العمليات تفيد بضعف مستوى التأمين الخارجي لبعض اللجان، وتم الاتصال على الفور لتعزيز الخدمات الأمنية بهذه اللجان.

وفى لجنة مدرسة طبري الحجاز بنين بالقاهرة، قام أحد الملاحظين بالتهجم على رئيس اللجنة والتعامل معه بشكل غير لائق، وتم الاتصال بالمديرية والتي قامت بإرسال الشئون القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

وأشار السروجي إلى إصابة طالب بلجنة مدرسة طه حسين الابتدائية بسيدي سالم بكفر الشيخ، بحالة إعياء شديدة، وقد تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى المستشفى بعد عمل محضر إثبات حالة للطالب، والتحفظ على ورقة الأسئلة الخاصة به وكراسة الإجابة.

وأشار السروجي الى أن أحد المواقع قد قام بنشر خبر يفيد بعدم وجود خدمات أمنية، أو حراسات شرطية بلجان نبوية موسى بشرق مدينة نصر، و مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات، والمستقبل الإعدادية بنات بالجيزة، وتم الاتصال برؤساء اللجان الذين أفادوا بأن الحراسات الأمنية موجودة بالفعل لتأمين اللجان ونفوا صحة ما نشر.

وفي لجنة الورديان الثانوية بنين بالإسكندرية، تم ضبط أحد الطلاب ومعه جهاز بلاك بيري، وبتفتيش الجهاز وجد عليه إجابات تم استقبالها عن طريق الإنترنت وتم عمل محضر له وتحويله للشئون القانونية.

كما ورد بلاغ يفيد بوجود مقهى أمام لجنة مدرسة الحوامدية الثانوية بنين، والاشتباه بأنه يقوم باستقبال الأسئلة من الطلاب والإجابة عليها داخل اللجنة، وتم الاتصال بمديرية الأمن بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد السروجي أن الوزارة تتخذ الإجراءات الأمنية تجاه حالات الغش المحدودة، مشيرا إلى أن حالات الغش والشغب والهروب بورقة الأسئلة في الأسبوع الأول في العام الماضي بلغ عددها 137 حالة، بينما هذا العام جملة التجاوزات لا يتعد 26 حالة، وهو ما يؤكد ثقتنا في الجهاز الإداري الذي يشرف على الامتحانات.

ومن جهته أشار الدكتور رضا مسعد رئيس امتحان الثانوية العامة، إلى أنه تلقى اتصالا تليفونيا يفيد بأن هناك 5 نسخ من الامتحان تم تداولها، وبالتحقق من هذا الموضوع تبين أن هذه النسخ لامتحان عام 2008، وتدريبات الوزارة، وامتحان السودان وامتحانات أخرى، لافتا إلى أن كل هذه النسخ خاطئة ووهمية وتحقق ضررا بالغا بأبنائنا الطلاب.

وأكد مسعد أن امتحان الفيزياء جاء في متناول الطلاب، وهو مكون من 6 أسئلة يتم الإجابة على 4 أسئلة فقط، وأن الامتحان به 12 جزئية ويوجد بالسؤالين الخامس والسادس جزئية ونصف للطالب المتميز.

وأضاف مسعد أن غرفة العمليات رصدت 4 مناطق كان بها محاولات للغش: شربين بالدقهلية، والحوامدية بالجيزة، والمرج بالقاهرة، وفي الإسماعيلية.

وتم التشديد على اللجان والتنبيه على وضع أكثر من ملاحظين في اللجنة، وتفتيش الطلاب المشكوك فيهم، مضيفا أنه قد تم رصد بعض تجمعات الأهالي لمساعدة الأبناء في الغش وتم الاتصال بالداخلية لإبعادهم عن المدرسة.

ولفت مسعد إلى أنه قد تم ضبط الطلاب السبعة الذين تم الإعلان عن تتبعهم يوم الخميس الماضي، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية وحرمانهم من الامتحانات لمدة عامين.