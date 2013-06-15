"المركزي للتنظيم والإدارة" يتلقى 200 طلب للتعيين في اليوم الأول للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أعلن المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جمال سيد عبدالعال، أن الجهاز استقبل في اليوم الأول لتلقي طلبات تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) 200 طلب للتعيين على الوظائف إدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن التخصصات التي تقدمت شملت 13 تخصصا في (القانون 75، الآداب 20، التجارة 4، فنون جميلة وتطبيقيه 4، الزراعة 25، العلوم 23، التربية 24، تربية رياضية 2، الهندسة 12، الخدمات الاجتماعية 6، سياحة وفنادق 3، طب بيطري 2، طب بشري 1).

وأشار عبدالعال إلى أن اليوم الأول شمل تلقي طلبات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الدفعات 2002 حتى 2005، وسوف يبدأ غدا الأحد تلقي طلبات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه دفعات 2006-2007 بمقر الجهاز بمدينة نصر من الساعه 3 مساء حتى الساعه 5 مساء.

وذكر أن التعيين سوف يتم على وظائف إدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ووفقا للاحتياجات التي وردت للجهاز من وحدات الجهاز الإداري للدولة.