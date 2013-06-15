انتخاب على التميمي محافظا لبغداد

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

انتخب مجلس محافظة بغداد، في جلسته الأولى التي عقدها اليوم السبت علي التميمي عن كتلة الأحرار محافظا لبغداد بأغلبية الأصوات بعد انسحاب دولة القانون.

وذكر مصدر مطلع أن مجلس محافظة بغداد صوت اليوم السبت، بالأغلبية على انتخاب علي التميمي عن كتلة الأحرار محافظا لبغداد، بعد انسحاب دولة القانون من الجلسة.

وأضاف المصدر أن مجلس المحافظة، صوت أيضا بالأغلبية على رياض العضاض عن قائمة متحدون رئيسا لمجلس المحافظة وشيماء جعفر، نائبا لرئيس مجلس المحافظة.

وكان مجلس محافظة بغداد قد عقد اليوم السبت، جلستة الأولى من أجل تشكيل الحكومة المحلية.