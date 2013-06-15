بالصور.. حملة موسعة لنظافة "أرض نوبار" وشارع 15 مايو بشبرا

قاد، صباح اليوم، المهندس سيد أمين رئيس حى غرب شبرا الخيمة بحملة موسعة لنظافة شبرا الخيمة والتى تهدف لجمع القمامة المتراكمة بحى غرب شبرا الخيمة.

وانطلقت الحملة فى التاسعة صباحاً واستمرت 4 ساعات وتم رفع 160 طنا من القمامة بمشاركة مشرفى وعمال النظافة وجميع سيارات النقل ولوادر الحى.

وتم تقسيم المنطقة المستهدفة إلى فرق عمل من المشرفين والعمال والسيارات تتولى رفع القمامة وتنظيف جميع الشوارع بالمربع التى تتواجد فيه.

وشدد رئيس الحى على متعهد جمع القمامة وأنذره بضرورة الالتزام بالمواعيد وتنفيذ بنود العقد المبرم مع الحى، حتى لا يضطر لفسخ تعاقد الشركة مع الحى والاستعانة بشركة نظافة أخرى بديلة عنه.

> ووجه المهندس سيد أمين رئيس الحى كلمة إلى المواطنين بشبرا الخيمة حثهم فيها على ضرورة المحافظة على النظافة لأنها سلوك حضارى يعكس مدى رقى الأمم، مؤكدا أن الشارع ملك للجميع ويجب المحافظة عليه، وقال إن النظافة أمر صحى وحضارى مطلوب لكل المواطنين متمنياً نجاح الحملة المكبرة للنظافة فى تحقيق أهدافها .

> ولاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة على أمل مواصلتها واستمرارها، وطالبوا رئيس الحى بتكرار تلك الحملات ومراقبة أعمال شركة النظافة ومتابعة التزامها للحفاظ على صحة الإنسان من وباء القمامة.