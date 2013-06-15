أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة موسعة لنظافة "أرض نوبار" وشارع 15 مايو بشبرا

Google+ Print
بالصور.. حملة موسعة لنظافة "أرض نوبار" وشارع 15 مايو بشبرا بالصور.. حملة موسعة لنظافة "أرض نوبار" وشارع 15 مايو بشبرا

قاد، صباح اليوم، المهندس سيد أمين رئيس حى غرب شبرا الخيمة بحملة موسعة لنظافة شبرا الخيمة والتى تهدف لجمع القمامة المتراكمة بحى غرب شبرا الخيمة.

وانطلقت الحملة فى التاسعة صباحاً واستمرت 4 ساعات وتم رفع 160 طنا من القمامة بمشاركة مشرفى وعمال النظافة وجميع سيارات النقل ولوادر الحى.

وتم تقسيم المنطقة المستهدفة إلى فرق عمل من المشرفين والعمال والسيارات تتولى رفع القمامة وتنظيف جميع الشوارع بالمربع التى تتواجد فيه.

وشدد رئيس الحى على متعهد جمع القمامة وأنذره بضرورة الالتزام بالمواعيد وتنفيذ بنود العقد المبرم مع الحى، حتى لا يضطر لفسخ تعاقد الشركة مع الحى والاستعانة بشركة نظافة أخرى بديلة عنه.
> ووجه المهندس سيد أمين رئيس الحى كلمة إلى المواطنين بشبرا الخيمة حثهم فيها على ضرورة المحافظة على النظافة لأنها سلوك حضارى يعكس مدى رقى الأمم، مؤكدا أن الشارع ملك للجميع ويجب المحافظة عليه، وقال إن النظافة أمر صحى وحضارى مطلوب لكل المواطنين متمنياً نجاح الحملة المكبرة للنظافة فى تحقيق أهدافها .
> ولاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة على أمل مواصلتها واستمرارها، وطالبوا رئيس الحى بتكرار تلك الحملات ومراقبة أعمال شركة النظافة ومتابعة التزامها للحفاظ على صحة الإنسان من وباء القمامة.

1.jpg

G51bc93cc00c1c.jpg

G51bc93cc7bcc6.jpg

G51bc93cd03ad3.jpg

G51bc93cd8d203.jpg

G51bc93ce1b97e.jpg

G51bc93ceaf4ac.jpg

G51bc93cf3a1a0.jpg

G51bc93cfc5413.jpg

G51bc93d04ce39.jpg

G51bc93d0cec4a.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365