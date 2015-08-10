أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المقاومة الشعبية تعلن مقتل 35 حوثياً فى مواجهات بتعز وسط اليمن

Google+ Print
المقاومة الشعبية تعلن مقتل 35 حوثياً فى مواجهات بتعز وسط اليمن المقاومة الشعبية تعلن مقتل 35 حوثياً فى مواجهات بتعز وسط اليمن
أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وسط اليمن مساء اليوم الاثنين عن مقتل 35 حوثياً فى مواجهات عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وقالت المقاومة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن 35 حوثياً قتلوا وجرح العشرات فى مواجهات مع المقاومة فى جبل صبر.

وتخوض المقاومة الشعبية فى الوقت الحالى مواجهات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح فى عدة جبهات بالمدينة من بينها الضباب ومشرعة وحدنان.

وقالت مصادر من المقاومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المقاومة أحرزت تقدماً نحو مواقع الحوثيين "ومن المتوقع تحرير المدينة (تعز) بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكدت أنها استولت على آليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح خلال تلك المواجهات فضلا عن أسر أعداد كبيرة منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365