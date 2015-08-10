المقاومة الشعبية تعلن مقتل 35 حوثياً فى مواجهات بتعز وسط اليمن

أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وسط اليمن مساء اليوم الاثنين عن مقتل 35 حوثياً فى مواجهات عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وقالت المقاومة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن 35 حوثياً قتلوا وجرح العشرات فى مواجهات مع المقاومة فى جبل صبر.

وتخوض المقاومة الشعبية فى الوقت الحالى مواجهات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح فى عدة جبهات بالمدينة من بينها الضباب ومشرعة وحدنان.

وقالت مصادر من المقاومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المقاومة أحرزت تقدماً نحو مواقع الحوثيين "ومن المتوقع تحرير المدينة (تعز) بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكدت أنها استولت على آليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح خلال تلك المواجهات فضلا عن أسر أعداد كبيرة منهم.