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سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن بالسويس بعد استشهاد ضابط شرطة

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سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن بالسويس بعد استشهاد ضابط شرطة سلاسل بشرية لأعضاء مستقبل وطن بالسويس بعد استشهاد ضابط شرطة
نظم أعضاء حزب مستقبل وطن، أمانة السويس، عصرا اليوم الاثنين، أمام قرية الحجاج، سلاسل بشرية تنديدا بالحادث الإرهابى الذى استهدف قوات الأمن بمنطقة أسواق بدر بالسويس، والذى أسفر عن استشهاد المقدم وليد الصادق، نائب مأمور قسم شرطة فيصل وإصابة الجندى.

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات أثناء مشاركتهم فى حملة "معا من أجل سويس نظيفة"، وأطلقها الجيش الثالث، مدون عليها "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة" و"كلنا الجيش المصرى " و"لا للإرهاب الأسود" و سنهزم إرهابكم ونبنى مستقبل وطن".

ودعا عبد الرحمن ناصر، أمين مستقبل وطن بالسويس، جموع الشعب للوقوف صفا واحدا خلف قيادته السياسية لمواجهة هذا الإرهاب البغيض، من أجل المحفظ على استقرار الوطن.

وأكد أمين الحزب بالسويس أن هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعباً، وسيظل المصريون يدا واحدة ضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

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مصر 365