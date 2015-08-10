محافظ أسوان يتفقد مصنع علف الأسماك ويوجه بإمداده بالأوناش والمعدات

وجه اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى مسئولى هيئة السد العالى وخزان أسوان بإمداد مصنع العلف التابع لشركة مصر / أسوان لصيد وتصنيع الأسماك بالأوناش والمعدات اللازمة، لتركيب الغلاية الجديدة الخاصة بالمصنع لبدء تشغيلها على الوجه الأكمل، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ أسوان لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة المصنع.

حيث أكد المحافظ على أن هناك تنسيقا متواصلا بين كافة الجهات لإنهاء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة للمصنع، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القادمة، وخاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام نحو 14 عاما، وهو الذى سيساهم بشكل مباشر فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلى بتوفير الأسماك بكافة أنواعها من خلال منافذ موزعة فى مختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وأشار إلى أنه تم إنهاء أعمال التطوير لصالة تصنيع الأسماك من دهانات وإضاءة وتوصيل المياه الخاصة بالتصنيع بإجمالى 20 خطا، وتطوير الأرضيات بمساحة 2890 م2 مكونة من 7 مستويات لمواد وخامات مختلفة، بجانب تركيب نفق التجميع 4 أطنان لتوفير عملية التبريد اللازمة للمنتج السمكى خلال 8 ساعات، علاوة على وصول سيارات نقل الأسماك بوحدات تجميد سعة 10 أطنان، و20 طنا، وأيضا سيارة كسح سعة 8 أطنان.