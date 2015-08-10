موجز المحافظات.. وفاة 9 مواطنين بسبب ضربات شمس بالمحافظات

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أنه فى سابقة تعد غريبة على الأجواء المصرية فى مواسم الصيف، تسبب حرارة الجو فى وفاة 9 أشخاص بالمحافظات.

وأكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن 47 أسرة بقرية برج مغيزل يعيشون لحظات سيئة بسبب احتجاز أبنائهم فى السجون الليبية واحتجاز مراكبهم الثلاثة التى كانوا على متنها.

وقال بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين بالسويس، إن هناك 15 صيادا متواجدين بالسودان سيعودن خلال أيام بعد إنهاء احتجازهم من قبل السلطات السودانية، وذلك ضمن مراكب الصيد الثلاثة التى تم إخلاء سبيلها يوم 6 أغسطس الجارى.

وقضت دائرة إرهاب الشرقية، مساء اليوم، برئاسة المستشار صلاح حريز وسكرتارية أحمد رزق بالسجن المشدد 3 سنوات لـ72 إخوانيا، أبرزهم القيادى السيد نجيدة عضو مجلس الشورى المنحل والسيد حزين عض مجلس الشورى، ومؤمن زعرور عضو مجلس الشعب السابق.

وغمرت مياه الصرف الصحى، مساء اليوم، الاثنين، عشرات المنازل بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، نتيجة تعطل مواتير رفع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالمحطة بعد انقطاع الكهرباء.

وأكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، أنه وصل إلى مكان الكارثة فور علمه وكلف بسرعة توجيه 6 سيارات كسح لشفط المياه من أمام المنازل، بالإضافة إلى الدفع بـ4 سيارات من الحماية المدنية لإنقاذ الموقف.

من جانب آخر، أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عبور 45 سفينة اليوم الاثنين قناة السويس، بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منهم 19 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و86 ألف طن، وعبور 26 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها 1,314مليون طن.

و إلى أهم الأخبار:

- 9 ضحايا بسبب ضربات شمس بالمحافظات

- نقيب صيادى كفر الشيخ: 47 صيادًا من "برج مغيزل" محتجزون فى السجون الليبية

- شيخ الصيادين بالسويس: 15 صيادا محتجزا بالسودان سيعودون خلال أيام

- السجن 3 سنوات لـ72 إخوانيا بينهم 3 نواب والمؤبد لعنصرين بالشرقية

- بالصور.. غرق منازل بركة الدماس فى أسوان بمياه الصرف لتوقف ماكينات المحطة

- عبور 26 سفينة من قناة السويس الجديدة اليوم بحمولة 1.3 مليون طن

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